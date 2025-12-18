Администрацията на Тръмп се подигра на Байдън с възпоменателна плоча, поставена на колонадата на Белия дом

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп се подигра с бившия президент Джо Байдън с възпоменателна плоча, поставена на видно място на колонадата на Белия дом, предаде ДПА.

Плочата описва Байдън като "най-лошия президент в американската история" и твърди, че той е довел страната "на ръба на унищожението". На нея е изписана и прякорът "Сънливият Джо Байдън", който Тръмп използваше многократно по време на президентската си кампания, за да представи своя съперник като слаб, посочи БТА.

Табелата повтаря неоснователното твърдение на Тръмп, че изборите през 2020 г., спечелени от Байдън, са били фалшифицирани, и обвинява демократа за началото на войната на Русия в Украйна през 2022 г.

Тя е част от галерия с президентски портрети, инсталирана по-рано на сградата на Белия дом. При откриването на галерията отсъствието на Байдън беше видимо: вместо неговия портрет беше изложена снимка на "аутопен" – механично устройство, използвано за възпроизвеждане на подписи.

Устройството отдавна се използва от американските президенти за рутинна административна работа. Републиканците обаче обвиниха администрацията на Байдън, че го използва, за да подписва голям брой помилвания без знанието или одобрението на Байдън.

Републиканците също така многократно поставяха под въпрос дали Байдън, който наскоро навърши 83 години, е напълно способен да изпълнява задълженията си до края на мандата си, който приключи през януари 2025 г. Байдън заяви пред всекидневника "Ню Йорк Таймс" по-рано тази година, че е одобрил устно всички помилвания, издадени в края на президентския му мандат.