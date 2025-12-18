САЩ одобриха продажбата на оръжия за 11,1 милиарда долара на Тайван

САЩ одобриха продажбата на оръжия на Тайван на стойност около 11,1 милиарда долара, за да подпомогнат укрепването на отбранителната способност на острова, предадоха ДПА и Ройтерс, като отбелязват, че това е най-големият в историята пакет с оръжия, продаван от Вашингтон на Тайпе.

Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността заяви в осем отделни изявления, в които подробно се описват продажбите, че те "ще спомогнат за подобряване на сигурността на получателя и ще подпомогнат поддържането на политическата стабилност, военния баланс и икономическия прогрес в региона".

Пакетът включва самоходни гаубици и свързано с тях оборудване на приблизителна стойност 4,03 милиарда долара, високомобилни артилерийски ракетни системи и свързано с тях оборудване на приблизителна стойност 4,05 милиарда долара, както и софтуер, оборудване и услуги за тактически мисии и свързано с тях оборудване на приблизителна стойност 1,01 милиарда долара, посочи БТА.

Предложената продажба на оръжие обхваща осем артикула, включително ракетни системи HIMARS, гаубици, противотанкови ракети Javelin, дронове с бавно летящи боеприпаси Altius и части за друго оборудване, съобщи в изявление министерството на отбраната на Тайван, цитирано от Ройтерс.

Според американската агенция предложените продажби "ще подобрят способността на получателя да отговори на настоящи и бъдещи заплахи, като подобрят самоотбраната на неговите сили. Получателят няма да има затруднения да интегрира това оборудване и услуги в своите въоръжени сили".

Агенцията също така подчертава, че продажбите "няма да променят кардинално военния баланс в региона".

Сделката вероятно ще предизвика гнева на Пекин, който отхвърля всякакви официални контакти между САЩ и Тайван, припомня ДПА. Китайското правителство смята Тайван за част от Китайската народна република, въпреки че островът има свое независимо управление от 1949 г.

През ноември Тайпе обяви допълнителен бюджет от 1,25 трилиона тайвански долара (40 милиарда щатски долара) за следващите осем години, което според президента Уилям Лай подчертава ангажимента на острова да защити демокрацията си. Президентът добави, че Тайван възнамерява да използва средствата, планирани за периода 2026-2033 г., за финансиране на нови покупки на оръжие от САЩ и за подобряване на асиметричните си отбранителни способности.