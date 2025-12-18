Фон дер Лайен: Впечатляващият напредък на Черна гора и Албания е вдъхновение за останалите в региона

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви снощи в Брюксел, че Албания и Черна гора са осъществили впечатляващ напредък в процеса на евроинтеграция, който трябва да послужи като вдъхновение за останалите партньори на Западните Балкани, съобщи черногорската национална телевизия РТЦГ.

След срещата на върха ЕС - Западни Балкани снощи в Брюксел, Фон дер Лайен посочи в писмено изявление, че „разширяването на ЕС, за първи път от десет години, се е превърнало в реална възможност", посочи БТА.

„Искам да приветствам огромния напредък на Албания и Черна гора. Това, което постигнаха е впечатляващо. Напредъкът им е впечатляващ извор на вдъхновения за останалите партньори от Западните Балкани и изпраща силно послание на света за привлекателността на европейското предложение. Това е предложение за солидарност, възможности и стабилност. За да превърнем това предложение в реалност, работим усилено върху постепенната интеграция", посочи тя.

Фон дер Лайен подчерта, че Планът за растеж за Западните Балкани е много важен в този процес, тъй като включва „реформи за отключване на ресурсите и ресурси, които правят реформите възможни".

По думите ѝ до този момент страните от региона са получили 18 милиарда евро от инвестиционния план.

„Резултатите са ясни. От 2021 г. търговията в региона е удвоена, търговията със стоки и услуги е нараснала с 19 процента, по-малкото чакане на опашките по границите е спестило над общо 20 години", посочи тя и заключи, че в момента Западните Балкани имат историческа възможност и трябва да я използват.

Сърбия бе единствената държава, която нямаше свой представител на срещата снощи, съобщиха сръбските медии.

В края на срещата на върха снощи лидерите на страните от ЕС и Западните Балкани излязоха със съвместно изявление, с което потвърдиха пълния и ясен ангажимент към европейската перспектива за членство на държавите от региона на Западните Балкани.