Гръцки земеделци ще проведат общонационална среща в Серес, за да решат как ще продължат протестите им

Протестиращите гръцки земеделци ще проведат днес общонационална среща на блокадите в Серес, Северна Гърция, за да решат как да продължат протестните си действия, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Телевизията информира, че обстановката е изключително напрегната, като земеделски производители и животновъди изразяват предимно недоволство и гняв, както и намерение за ескалация на протестните действия. Основна роля за новата вълна от недоволство е изиграла ситуацията с гръцката държавна организация за застраховане на селскостопанското производство ЕЛГА, която е извършила удръжки на средства от банкови сметки на фермери, без те да са предшествани от изплащането на основната субсидия. Както е предвидено по процедура, при заверяването на субсидията автоматично се удържат осигурителните вноски към ЕЛГА, но в конкретния случай удръжките са били направени преди изплащането на средствата, което предизвика остри реакции, съобщава телевизия ЕРТ, посочи БТА.

Ситуацията предизвика изявления на правителствени представители за „техническа грешка", с извинение и уверения, че тя ще бъде коригирана. През вчерашния ден са били изплатени суми на част от правоимащите, но според земеделците проблемът не е бил решен за всички.

Местни медии информираха също, че въпреки твърдата си позиция, от земеделските среди са изразили намерение да улеснят придвижването на гражданите за предстоящите празници, като отворят блокадите, подреждайки тракторите си извън пътното платно.

Протестиращите земеделци са взели решение да освободят предсрочно движението на граничен пункт „Кулата – Промахон", където вчера беше установена поредната блокада, през която не се пропускаха тежкотоварни камиони, а за определен период и леки автомобили. Решението на земеделците е продиктувано от образувалата се километрична опашка, която на моменти е достигала до 20 километра.

Земеделците извършат периодични блокади на пътища, гранични пунктове, пристанища и други обекти от транспортната инфраструктура на страната, в зависимост от решенията на местните им събрания.

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.