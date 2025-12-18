Пореден протест срещу корупцията в правосъдната система в Румъния се проведе в Букурещ

Пореден протест срещу корупцията в правосъдната система в Румъния се проведе в сряда вечерта на площад „Виктория" пред сградата на правителството в Букурещ, предават местните медии.

Въпреки студа и почти минусовите температури, демонстрантите осветиха пространството с фенерчетата на мобилните си телефони и разгърнаха три големи транспаранта с послание към румънския премиер. „Боложан, Румъния ти се обажда", гласеше надписът. „Правосъдие, не корупция", скандираше тълпата. Някои развяваха знамето на Европейския съюз.

„Премиерът Илие Боложан предаде правосъдната реформа на „работна група". Това означава още едно отлагане, още едно мълчание. Но Румъния не мълчи и не забравя", коментират организаторите. Те планират и друга акция под надслов „Боложане, изхвърли боклука", която ще се проведе в петък (19 декември).

„Независимостта на румънската съдебна система е сериозно компрометирана. Ръководството на съдилищата и прокуратурите е завладяно от мрежа от политическо и съдебно влияние, която блокира случаи на висока степен на корупция, защитава злоупотребите и преследва честните магистрати. Без незабавни действия, върховенството на закона продължава да се изпразва от съдържание", отбелязват организаторите на протестите от общността Деклик на официалната си страница във Фейсбук.

Вълната на недоволство заля Румъния на 10 декември, след публикуването и излъчването на документалния филм „Правосъдие в плен" на новинарския сайт „Рекордер", в който няколко бивши и настоящи магистрати говорят за натиск върху съдебната система.

Това провокира румънския президент Никушор Дан да призове всички магистрати да му пишат директно за проблемите, с които се сблъскват и да организира среща на 22 декември в Букурещ за идентифициране на слабостите в съдебната система.