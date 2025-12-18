Децата на Роб Райнър след убийството на родителите им: Болката е невъобразима

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Децата на убития холивудски режисьор Роб Райнър и съпругата му Мишел за първи път говориха след смъртта им и ареста на брат им Ник, съобщи Би Би Си.

"Болката след ужасната и опустошителна загуба е невъобразима", споделиха Джейк и Роми Райнър в изявление в сряда.

32-годишният Ник Райнър се яви в съда за първи път в сряда и се отказа от правото си да пледира по двете обвинения в убийство от първа степен.

Двойката беше намерена мъртва в неделя в дома си в Лос Анджелис. Медицинският експерт на окръга заяви, че те са загинали в резултат на множество наръгвания.

Ник Райнър беше задържан в неделя вечерта, а във вторник беше обвинен в убийство на родителите си.

„Ужасната и опустошителна загуба на нашите родители, Роб и Мишел Райнър, е нещо, което никой не бива да преживява", заявиха Роми и Джейк Райнър в изявление, предоставено на CBS News, американския медиен партньор на Би Би Си.

„Те не бяха просто нашите родители, те бяха нашите най-добри приятели", допълниха те.

„Благодарни сме за съболезнования, и подкрепа, които получихме не само от семейството и приятелите си, но и от хора от всички слоеве на обществото", добавиха те.

Братът и сестрата помолиха също така за уединение „и за нашите родители да бъдат запомнени за невероятния живот, който са живели, и с любовта, която са дарили".

На изслушването в центъра на Лос Анджелис на 17 декември прокурорите и защитниците на Ник Райнър се съгласиха да отложат повдигането на обвинението срещу него до 7 януари. Той ще остане в ареста до следващото заседание.

Ако се признае за виновен, той може да бъде осъден на доживотен затвор без право на условно освобождаване. Прокурорите заявиха, че все още не е взето решение дали ще бъде поискано смъртно наказание.