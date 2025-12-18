ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор на лек автомобил е пострадал тежко при ката...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21934709 www.24chasa.bg

КМГ: Китай с нов пробив в клиничните изпитания на интерфейс мозък-компютър

КМГ

964
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Наскоро второто клинично изпитване на инвазивен интерфейс мозък-компютър, проведено от Центъра за иновации в науката за мозъка и интелигентни технологии към Китайската академия на науките и други изследователски институти и медицински заведения, постигна значителен пробив. Това съобщиха от КМГ.

Пациентът, участващ в теста, е страдал от квадриплегия, вследствие на увреждане на гръбначния мозък през 2022 г. През юни 2025 г. му е била имплантирана система за интерфейс мозък-компютър, като екипът е успял да разшири сценария на приложение от двуизмерен екран към триизмерния физически свят. Получателят на импланта вече може да използва роботизирано куче като разширение на собственото си тяло, което функционира като неговото интелигентно устройство.

Към момента системата позволява на ползвателите да постигат почти нормални скорости на работа на мобилни телефони и компютри чрез „намерение" на мозъка, наред с предварителни възможности за контрол над въплътени интелигентни роботи.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание