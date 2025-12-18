КМГ: Представители на Китай и ЕС обсъдиха палестинския въпрос

На 16 и 17 декември специалният пратеник на Китай по въпроса за Близкия изток Джай Дзюн посети Брюксел, където се срещна с Кристоф Биго, специален представител на ЕС за близкоизточния мирен процес. Това съобщи КМГ.

Джай Дзюн заяви, че Китай и ЕС поемат обща отговорност за защитата на регионалния и световен мир и стабилност. По въпроса за Палестина, и Китай и ЕС подкрепят прекратяване на огъня в Ивицата Газа за смекчаване хуманитарната криза там и реализирането на плана за две държави. Китай желае да продължи консултациите с ЕС за по-скорошното всеобхватно справедливо и дългосрочно разрешаване на палестинския проблем на базата на този план, посочи Джай Дзюн.

Биго каза, че в момента ситуацията в Газа показва нова промяна, която носи възможности, но също рискове и предизвикателства. ЕС желае заедно с Китай да играе конструктивна роля за справедливо и устойчиво разрешаване на палестинския въпрос, подчерта той.