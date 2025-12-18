ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БФС и "Левски" се сбогуваха с Боян Радев

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21934761 www.24chasa.bg

КМГ: Китай и ЕС продължават консултации по въпроса за митата на електромобилите

КМГ

1160
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай и Европа продължават консултациите по въпроса за митата за електрическите превозни средства, като Пекин поддържа постоянна позиция и принципи, но е готов да решава различията чрез диалог, заяви на днешната си пресконференция говорителят на Министерство на търговията Хъ Ядун, предаде КМГ.

Той посочи, че „целта е да се постигне общо решение за индустрията и да се насърчи Европейският съюз да предприеме действия, които да реализират важните съвпадения на мненията от срещата на лидерите на Китай и Европейския съюз".

„За да се постигне това, страните трябва да проявят искреност и да работят за намиране на решения възможно най-скоро, като вземат предвид взаимните разумни интереси и създадат открита и стабилна пазарна среда за развитието на индустрията в Китай и Европа", добави той.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание