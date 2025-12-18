КМГ: Китай и ЕС продължават консултации по въпроса за митата на електромобилите

Китай и Европа продължават консултациите по въпроса за митата за електрическите превозни средства, като Пекин поддържа постоянна позиция и принципи, но е готов да решава различията чрез диалог, заяви на днешната си пресконференция говорителят на Министерство на търговията Хъ Ядун, предаде КМГ.

Той посочи, че „целта е да се постигне общо решение за индустрията и да се насърчи Европейският съюз да предприеме действия, които да реализират важните съвпадения на мненията от срещата на лидерите на Китай и Европейския съюз".

„За да се постигне това, страните трябва да проявят искреност и да работят за намиране на решения възможно най-скоро, като вземат предвид взаимните разумни интереси и създадат открита и стабилна пазарна среда за развитието на индустрията в Китай и Европа", добави той.