БФС и "Левски" се сбогуваха с Боян Радев

КМГ: Хъ Лифън присъства на церемонията по митническото „затваряне“ на остров Хайнан

КМГ

Днес в главния град на провинция Хайнан – Хайкоу, се проведе церемония, на която бе даден официален старт на новия митнически режим за целия остров. Това съобщи КМГ.

На събитието присъства вицепремиерът Хъ Лифън, който посочи в речта си, че изграждането на Хайнанската зона за свободна търговия е важно стратегическо решение за насърчаване на иновациите и развитието на социализма с китайска специфика, отговаряйки на общата ситуация в страната и чужбина.

„Използвайки стартирането на новия митнически режим, ние трябва да продължим да задълбочаваме реформите в ключови области, решително да насърчаваме висококачественото развитие, непрекъснато да подобряваме системата за предотвратяване и контрол на риска и да превърнем Хайнанската зона за свободна търговия във важна врата, която ще помогне да продължи отварянето на страната към външния свят и в бъдеще", посочи той.

След церемонията Хъ Лифън се запозна с процедурите за митническото освобождаване на стоки, борбата с контрабандата и изпълнението на политиката за безмитни покупки на острова.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

