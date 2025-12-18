ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БФС и "Левски" се сбогуваха с Боян Радев

Няма да си тръгна от срещата на върха без споразумение за финансирането на Украйна, заяви Фон дер Лайен

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази очакване страните от ЕС да постигнат споразумение за финансирането на Украйна на срещата си на високо равнище в Брюксел днес и утре, предаде Ройтерс.

"Няма да си тръгна от съвета без решение за финансирането на Украйна", каза тя пред медиите преди началото на ключовата среща, посочи БТА.

Държави като Белгия се противопоставиха на използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна, освен ако останалите страни членки не се съгласят да споделят финансовия риск от подобно решение, отбелязва Ройтерс.

"Напълно подкрепям Белгия", подчерта Фон дер Лайен.

Върховната представителка на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че ЕС е отговорил напълно на опасенията, изразени от Белгия, що се отнася до използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна. "Така че се надявам, че можем да преминем през финалната линия", подчерта тя.

По-рано днес Калас изрази увереност, че ще бъде постигнато споразумение.

