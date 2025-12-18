Турските власти задържаха известни личности заради съмнения за употреба на наркотици

Турските власти са задържали няколко известни личности, сред които турската поп певица Алейна Тилки и актрисата Ирем Сак, заради съмнения за употреба на наркотици, предаде Анадолската агенция.

По информация на Главната прокуратура на Истанбул в рамките на операцията на турската жандармерия, която е била проведена тази сутрин въз основа на „сериозни съмнения" за употреба на наркотици сред известни обществени личности, са били проверени общо седем адреса в истанбулските райони Саръйер, Еюп, Шишли, Юскюдар, Бакъркьой и Есенюрт. В рамките на операцията са задържани общо четири лица - турската поп певица Алейна Тилки, популярната създателка на съдържание Данла Билич, актрисата Ирем Сак и още една заподозряна, а други трима заподозрени не са били открити на адресите си и в момента се издирват, посочи БТА.

Случаят е част от по-широка кампания срещу употребата на наркотици в развлекателната индустрия. През октомври 19 известни личности от Турция, сред които певиците Хадисе Ачъкьоз, Ирем Дериджи, инфлуенсърите Дилян Полат, Енгин Полат, Дуйгу Йозаслан Мутаф, актьорите Кубилай Ака, Каан Ълдъръм, Мерт Язъджъоглу, актрисите Беррак Тюзюнтач, Демет Евгар Бабаташ, Зейнеп Мерич Арал Кескин и Йозге Йозпиринчиджи, бяха откарани в жандармерията, за да дадат показания и кръвни проби заради съмнения за употреба на незаконни вещества.