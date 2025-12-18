Доналд Туск предупреди за сериозни последици, ако лидерите на ЕС не се споразумеят за финансирането на Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полският премиер Доналд Туск предупреди за сериозни последици, ако лидерите от ЕС не успеят да намерят днес решение за финансовата подкрепа на Украйна, предаде ДПА.

„Имаме прост избор – или пари днес или кръв утре", каза Туск на пристигане за срещата на върха на ЕС в Брюксел.

„Не говоря само за Украйна. Говоря за Европа. Това е наше решение и само наше", добави той.

ЕС е под натиск да намери начин да покрие финансовите и военни нужди на Киев, тъй като сегашните схеми за финансиране изтичат в близките месеци, посочи БТА.

Най-горещо обсъжданата тема е модел за финансиране, който включва отпускане на заем за Украйна от замразените съгласно санкциите на ЕС руски активи, които Киев ще трябва да върне само ако Русия изплати репарации след войната, отбелязва ДПА.

Белгия, където се съхраняват около 185 млрд. евро от общо 210 млрд. евро замразени руски активи в ЕС, обаче се противопостави на този план, посочвайки правни и финансови рискове.

В изказване пред белгийския парламент тази сутрин, белгийският премиер Барт де Вевер повтори своите опасения и призова ЕС да поеме съвместен дълг за финансиране на Украйна.