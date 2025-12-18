ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Естония обяви, че трима руски граничари са влезли незаконно на нейна територия

Естония. СНИМКА: Pixabay

Трима руски граничари са пресекли незаконно границата с Естония вчера, обяви днес естонското външно министерство, цитирано от ДПА.

Министерството уточни, че тримата са преминали контролната граница между Естония и Русия по вълнолома на река Нарва, посочи БТА.

Те са пристигнали на мястото с плавателен съд на въздушна възглавница, продължили пеша по вълнолома, а по-късно се върнали в превозното си средство и се върнали обратно на руска територия. Министерството публикува видеозапис, записван от камера за наблюдение, който е документирал инцидента, станал близо до село Васкнарва, което се намира до границата на Естония с Русия.

Естонският министър на вътрешните работи Игор Таро заяви, че мотивите на руските гранични служители не са ясни.

„Нямаше непосредствена заплаха за сигурността, но полицията и граничната охрана значително увеличиха присъствието си и патрулите", заяви той по естонско телевизионно предаване.

В отговор на инцидента е насрочена среща между представители на граничната охрана на двете страни.

Руският шарже д'афер в Естония, която членува в ЕС и НАТО, ще бъде извикан във външното министерство, за да даде обяснения.

