Зам.-директорът на ФБР напуска поста, благодари на Тръмп "за възможността да служи за кауза"

Дан Бонджино заяви, че ще напусне поста си като заместник-директор на ФБР през януари, съобщи Би Би Си.

В публикация в X той благодари на президента Доналд Тръмп, както и на директора на ФБР и главния прокурор „за възможността да служи за кауза".

Това става, след като по-рано в сряда Тръмп заяви, че бившият водещ на подкаст „е свършил чудесна работа" на поста си и „иска да се върне към шоуто си".

Бонджино, който беше назначен на тази длъжност от Тръмп през февруари, е бивш полицай в Ню Йорк и агент на американските тайни служби, охранявал Барак Обама. През последните години той си спечели много последователи чрез подкаста си и други медийни изяви.

Асоциацията на агентите на ФБР, която представлява около 14 000 настоящи и бивши агенти, се беше противопоставила на назначаването му на тази длъжност.

Обявявайки решението си в публикация в социалните мрежи в сряда, той каза: „През януари ще напусна поста си във ФБР. Искам да благодаря на президента Доналд Тръмп за възможността да служа с цел.

"Искам да благодаря и на Вас, скъпи сънародници, за привилегията да ви служа. Бог да благослови Америка и всички, които я защитават", заяви още Бонджино.

Преди да се присъедини към агенцията, Бонджино е обвиняван в разпространение на дезинформация за твърдението на Тръмп, че е спечелил изборите през 2020 г., и за разследването на бомбения атентат от 6 януари 2021 г.

Бонджино нарече случая с бомбения атентат „вътрешна работа". След като пое поста, той настоя да се даде приоритет на разследването, което според главния прокурор Бонди „се влачеше".

По-рано този месец, почти шест години след откриването на тръбните бомби пред националните централи на Републиканската и Демократичната партия, беше арестуван мъж без известни връзки с правителството.

Директорът на ФБР, Kaш Пател, похвали мандата на Бонджино в публикация в социалните мрежи и заяви, че той „е бил гласът на народа".