Почина модният дизайнер Антъни Прайс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Модният дизайнер Антъни Прайс, който е обличал звезди като Дейвид Боуи и кралица Камила, е починал на 80-годишна възраст.

Новината бе съобщена от рок групата Duran Duran в сряда вечер в социалните мрежи.

На модното ревю на Прайс в Лондон този месец модните фенове се възхищаваха на „роклята на Диана" на певицата Лили Алън, с която тя отдаде почит на емблематичния образ на Одри Хепбърн от „Закуска в Тифани".

Към певицата се присъединиха редица известни лица, които дойдоха да подкрепят първото ревю на Прайс от 36 години насам.

Докато феновете приветстваха почитта към Хепбърн като „емблематична", други посочиха, че роклята на Лили прилича на известната „рокля на отмъщението" на принцеса Даяна от 1994 г. – подходящ избор, имайки предвид неотдавнашния албум на звездата, посветен на отмъщението.

Други популярни визии от вечерта бяха сребърната рокля с пера на Лайла Мос, която включваше редица текстурирани пера, и дръзката рокля без презрамки с животински принт на модела Лара Стоун, която се отличаваше с дръзко разкрояване до бедрото.

Прайс е известен с театралния си стил и изваяните си силуети, включително пастелните костюми, които се появяват в музикалния клип на Duran Duran „Rio".

Роден в Йоркшир през 1945 г., той се премества в Лондон в началото на 60-те години, преди да бъде обявен за голям нов талант в модата в „Trendsetters".

Започва да проектира мъжка мода в Stirling Copper и е мозъкът зад прилепващите по тялото панталони с копчета, които Мик Джаксън носи по време на турнето „Gimme Shelter" на The Rolling Stones през 1969 г.

Прайс основава своя собствена марка през 1979 г. и организира първото си модно ревю година по-късно.

Той е известен и с това, че е дизайнер на сакото, което Дейвид Боуи – с когото дългогодишно сътрудничи – носи в музикалния клип „As The World Falls Down" през 1986 г.

През 90-те години започва да създава модели за Камила, херцогиня на Корнуол и днес кралица.