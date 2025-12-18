Доклад: ЕС трябва да се реформира, в противен случай рискува да се обезсмисли

Европейският съюз трябва да се реформира, в противен случай рискува да се обезсмисли в момент, когато съперничеството между Китай и САЩ дава началото на безпрецедентна нова епоха и поставя предизвикателства в сферите на сигурността, енергията, технологиите и търговията. Това се казва в доклад, изготвен под ръководството на Тони Блеър и Джейми Даймън, предадоха Ройтерс и БТА.

Въз основа на разговори с правителствени ръководители, промишлени лидери и лидери от гражданското общество докладът описва как поредица от структурни промени преобразуват страните, пазарите и институциите и се превръщат в заплаха за страните и групите, които някога са разчитали на САЩ за своята сигурност, докато са укрепвали търговските си връзки с Китай.

Блеър, който беше премиер на Великобритания от 1997 г. до 2007 г., и Даймън, който е ръководител на „Джей Пи Морган Чейс", казаха, че Европа трябва да се интегрира повече и да даде приоритет на отбраната и икономическия растеж.

„Ако тя не може да се изправи сама срещу Русия, тя още по-малко ще може да се справи със систематичната конкуренция от страна на САЩ или Китай", пише в техния доклад. „Реформата не е въпрос на избор; тя е необходима, за да бъде запазен смисълът", се добавя в него.

В документа също така се посочва, че САЩ запазват своята трайна мощ, но най-големите заплахи за тях са вътрешни, тъй като политическата нестабилност затруднява справянето с високото ниво на дълга. Траекторията на Китай ще зависи от това дали той ще успее да поддържа растежа си въпреки демографските и дългови ограничения.

По отношение на средните по размери сили в доклада се казва, че американските мита, наложени на Индия заради покупките на руски петрол, са демонстрирали ограниченията на подхода за поддържане на отношения с различни сили, а ходът на Обединените арабски емирства да укрепят връзките си със САЩ в сферата на технологиите е показал, че на страните се налага да направят избор между САЩ или Китай.

Докладът е създаден по поръчка на компанията „Джей Пи Морган Чейс" на Даймън, която неотдавна обяви план на стойност 1,5 трилиона долара за подкрепа на жизненоважни за икономическата сигурност и устойчивост на САЩ промишлени производства, както и на Института за Глобална промяна на Тони Блеър, отбелязва Ройтерс. Блеър също така е председател на международния съвет на „Джей Пи Морган Чейс", който консултира компанията по въпроси, свързани със стратегията и геополитиката.