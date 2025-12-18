Танкери с руски петрол се трупат по бреговете на Китай, Индия вече купува много по-малко

Флотилия от танкери, натоварени с руски нефт „Урал", се отправи към източното крайбрежие на Китай, след като най-големият купувач на този сорт, Индия, ограничи покупките си вследствие на американските санкции санкции, съобщи The Economic Times.

В сряда в Жълто море са изчаквали пет кораба, превозващи около 3,4 милиона барела, което е двойно повече от обема през миналата седмица и най-високото ниво за този клас в региона от повече от пет години. Районът е близо до провинция Шандун, център на независимите нефтопреработвателни предприятия.

Ситуацията привлече вниманието на търговци на петрол по целия свят. Причината е, че по-голямата част от руския износ на сорта, която се товари от пристанища в западната част на страната, обикновено отива в Индия. Китайските рафинерии не са обичайните купувачи, тъй като предпочитат суровина от руския Далечен изток, която е по-богата на дизел, а и е на много по-близко разстояние до тях.

Според местни представители, през този месец вносът на Индия се очаква да бъде 800 000 барела на ден, което е сериозен спад от тазгодишния пик от 2 милиона барела на ден през юни.