Доживотна присъда получи френски лекар, отровил десетки пациенти и убил 12 от тях

Френски съд осъди в четвъртък лекар на доживотен затвор за отравянето на 30 деца и възрастни пациенти, като 12 от тях са починали. Според обвинението престъпленията са извършени с цел да бъдат дискредитирани негови колеги, пише "Дейли мейл".

Осъденият е Фредерик Пешие (53 г.), анестезиолог, работил в две клиники в източния френски град Безансон. В периода между 2008 и 2017 г. при негови пациенти са настъпвали сърдечни арести при съмнителни обстоятелства.

Дванадесет от пострадалите не са могли да бъдат реанимирани и са починали. Макар дълго време да е бил смятан за висококвалифициран специалист, прокуратурата го определи като „един от най-големите престъпници в историята", подчертавайки, че е „използвал медицината, за да убива".

Разследването срещу Пешие започва преди осем години след случай с 36-годишна пациентка – Сандра Симар, която била в добро здраве и претърпяла операция на гръбначния стълб. По време на интервенцията сърцето ѝ спряло да бие.

След като лекар от интензивното отделение не успял да я съживи, Пешие ѝ поставил инжекция, след което пациентката изпаднала в кома, но оцеляла.

Случаят предизвикал тревога сред местните прокурори, след като било установено, че венозните медикаменти, използвани при лечението ѝ, съдържат концентрации на калий, надвишаващи около 100 пъти нормалната доза.

Пешие не практикува медицина от 2017 г. През 2023 г. обаче е получил разрешение да работи, при условие че няма контакт с пациенти.