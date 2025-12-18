ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БФС и "Левски" се сбогуваха с Боян Радев

Мицотакис: Подкрепяме Украйна и всяко решение, което ѝ осигурява финансова стабилност

Нуждата от вземане на важни решения за финансовата подкрепа на Украйна и за спазването на ангажиментите, поети от ЕС посочи гръцкият премиер Кириакос Мицотакис при пристигането си на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, цитиран от гръцката държавна телевизия ЕРТ и БТА.

„Нашата страна подкрепя Украйна и ще подкрепи всяко решение, което може да ѝ осигури финансова стабилност, така че страната да бъде сигурна и да продължи да се защитава срещу руската инвазия", заяви още гръцкият министър-председател.

Според Мицотакис всяко решение трябва да бъде „сигурно юридически и фискално, както и да гарантира, че средствата, които Украйна ще получи за въоръжаване, ще отчитат и конкретните национални приоритети на държавите членки".

Премиерът подчерта подкрепата на Гърция за европейските политики на сближаване и за общата селскостопанска политика, за да се гарантира наличието на необходимите ресурси, да продължат да се създават по-добри условия за всички европейски граждани, както и за подкрепа на земеделците и животновъдите.

Днешното заседание на Европейския съвет няма да приключи без решение за финансирането на Украйна, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред журналисти преди началото на срещата.

Ако е необходимо, ще продължим заседанието и утре, няма да си тръгнем без решение, каза председателят на Европейския съвет Антонио Коща, без да отговори на журналистически въпроси.

