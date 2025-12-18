Италия си иска близо 300 археологически находки, иззети от галерия в Брюксел

Близо 300 археологически находки - вази, статуи, бижута от древността, иззети от галерията на двама белгийски търговци на изкуство, са предмет на иск от страна на Италия, която се надява да ги получи обратно в най-скоро време, предадоха АФП и БТА.

Белгийската федерална прокуратура съобщава, че през 2019 г. са конфискувани 566 предмета от брюкселския склад на Phoenix Ancient Art - компания със седалище в Женева, ръководена от търговците на изкуство Хичам и Али Абутаам.

Според прокуратурата половината от тези артефакти са с произход от Италия, която твърди, че те са били ограбени преди няколко десетилетия, въпреки че точният им произход не може да бъде проследен.

Според прокурора на Рим Стефано Опилио, е установено, че 283 от предметите са с италиански произход - "със сигурност" това може да се каже за 132 от тях и "с вероятност" за други 151. Останалата част от артефактите произхождат от страни като Египет, Ирак и Сирия.

Италия, която през 2022 г. затегна законодателството си в тази сфера, е силно ангажирана с търсенето на своето културно наследство.

През 2024 г. карабинерите, отговарящи за защитата на културните ценности, са възстановили над 80 000 артефакта - повече от половината от които са археологически находки, на стойност около 130 милиона евро, според най-скорошния им доклад.

"Средно възстановяваме около 2000 предмета годишно, които идват от чужбина, главно от САЩ", се посочва в доклада на карабинерите.

Рим току-що поднови за пет години споразумение за борба с незаконния трафик на археологически ценности със САЩ, което е в сила от 2001 г.

По отношение на находката, иззета в Брюксел, в Белгия е започнало разследване за престъпна организирана дейност, пране на пари, притежание и употреба на фалшиви документи, посочва още прокурорът на Рим.

В началото на 2025 г. е сформирана съвместна група от белгийски и италиански следователи.

"Фактът, че една страна, която изземва предмети, произхождащи от друга страна, не само се предоставя на нейно разположение, но дори позволява създаването на екип за международно сътрудничество с цел тяхното връщане, е почти уникален" смята полковник Паоло Бефера, командир на карабинерите, отговарящи за опазването на културното наследство.

Около двадесет артефакта вече са официално идентифицирани като италиански благодарение на архивни снимки от базата данни на карабинерите. Останалите произведения са подложени на експертиза.

Останките датират от шести век пр.н.е. до трети век сл.н.е. и произхождат от Централна и Южна Италия, както и от Сицилия, отбелязва Бефера.

За да си осигури връщането им, през юли Италия издава заповед за изземване и конфискация на 283-те артефакта, за които претендира. Братята Абутаам обаче отказват да ги предоставят, тъй като считат, че собствеността им върху предметите не може да бъде оспорена.

В Белгия Хичам и Али Абутаам от няколко години искат отмяна на запора от 2019 г., довел до ликвидацията на галерията им в Брюксел.

Белгийският адвокат на братята обвинява Италия, че от няколко години води "мащабна политика на претенции за археологически предмети, които тя определя като римски, етруски или апулийски, като системно твърди без доказателства, че те са изнесени незаконно от територията й.

Същото мнение споделят и италианските адвокати на двамата търговци на изкуство. Според тях документите от разследването не съдържат никакви доказателства, дори косвени, които да свързват въпросните артефакти с незаконни разкопки и/или незаконен износ. Адвокатите твърдят още, че братята Абутаам са придобили тези предмети в чужбина, а не в Италия, от антиквари, колекционери и професионалисти от сектора с международна репутация.