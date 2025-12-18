Нидерландия очаква споразумение за замразените руски активи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп



Премиерът на Нидерландия Дик Схоф заяви днес, че очаква на разговорите между страните членки на ЕС за финансирането на Украйна да бъде постигнато споразумение с подкрепата на Белгия, предадоха Ройтерс и БТА.

Той добави, че разбира искането на белгийския премиер Барт де Вевер за споделяне на риска при използването на замразените руски активи за финансиране на Киев.

При пристигането си на днешната среща на върха на ЕС в Брюксел Де Вевер каза, че Белгия не може „сама" да носи рисковете от заем за Украйна от замразените на нейна територия руски активи.

„Ако скочим, скачаме заедно", заяви той, изисквайки гаранции от всички останали страни членки на ЕС да споделят риска.

Германският канцлер Фридрих Мерц също изрази надежда, че има път напред към постигане на споразумение по спорния въпрос.

„Впечатлението ми е, че може да достигнем споразумение. Разбирам притесненията на някои страни членки, особено на белгийското правителство, но се надявам, че заедно можем да ги преодолеем", подчерта той.

Идеята на ЕС за използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна е „мъртва" и срещу нея има блокиращо малцинство, заяви унгарският премиер Виктор Орбан и добави, че финансирането на Киев чрез общ заем на ЕС също не е приемливо за Унгария.

Все още няма споразумение в ЕС за използване на руските активи за Украйна, каза при пристигането си в Брюксел шведският премиер Улф Кристершон.