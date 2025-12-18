Русия осъди на 13 г. в лагер британец, бил наемник в украинската армия



Британски гражданин, който според Москва се е сражавал за Украйна срещу руската армия, е осъден на 13 години затвор в лагер с максимална сигурност, след като е признат за виновен, че е бил наемник, съобщиха руските власти днес, предаде Ройтерс.

Офисът на руския главен прокурор посочи, че затворникът е 30-годишният Хайдън Дейвис и че е бил съден от съд, намиращ се на територията на контролирания от Русия град Донецк - една от четирите украински области, които Москва призна за свои през 2022 г.

В руското изявление не се посочва дали Дейвис се е признал за невинен или виновен, уточнява БТА.

Дейвис е пристигнал в Западна Украйна през август 2024 г., подписал е договор да се бие за Чуждестранния легион за териториална отбрана на Украйна, преминал е военно обучение и след това се сражавал срещу руската армия в Донецк, се казва още в изявлението. Британецът е бил заловен от руските сили миналата година през зимата като е носел със себе си американско автоматично оръжие и амуниции.

Русия осъди днес и гражданин на Беларус на 22 години затвор за саботаж на железопътния транспорт в Източна Сибир през ноември 2023 г., съобщи Франс прес, като цитира регионален военен съд. 54-годишният Сергей Еременов е признат за виновен в "атентат", "участие в терористична дейности" и трафик на взривни устройства. Освен затвор му е наложена и глоба от 1 милион рубли (около 10 620 евро).

Според руската Федерална служба за сигурност (ФСС) този мъж е бил арестуван в края на 2023 г. за взривовете "на 29 и 30 ноември 2023 г. на два влака, превозващи нефтопродукти" в Бурятия. ФСС заяви, че той е поставил осем взривни устройства на цистерните на тези влакове, действайки по заповед на украинската служба за сигурност СБУ и получавайки инструкции от свой сънародник, живеещ в Литва.

Когато влаковете преминавали през тунела Бесолов в Северомупск, най-дългия в Русия, и по обходния му път, "взривните устройства били задействани", което довело до запалване на запасите от гориво и временно блокиране на движението по главната линия, според ФСС.