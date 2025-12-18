Орбан: Въпросът със замразените руски активи е мъртъв

Въпросът с използването на замразените руски активи е мъртъв, заяви унгарският премиер Виктор Орбан по време на пресконференция преди днешното заседание на Европейския съвет в Брюксел. Той допълни, че ЕС трябва да финансира мира, а не войната, предаде БТА като се позова на унгарската новинарска агенция МТИ .

Орбан заяви, че е изчислил, че броят на страните против е достатъчен, за да блокира инициативата за използването на замразените руски активи.

„Може да се опитат отново, но няма шанс за мнозинство. Мисля, че това е извън дневния ред, макар и да са възможни боричкания на заден план. Целият въпрос трябва да бъде предоговорен", заяви премиерът.

Попитан дали би подкрепил съвместно теглене на заем от ЕС, който да не товари Унгария с финансова отговорност, той заяви, че трябва да се представят алтернативни предложения за замяната на „мъртвите руски активи".

Същевременно той отбеляза, че Конституцията на Унгария обвързва с одобрението на парламента правителствените споразумения за заеми с финансови ангажименти.

„Нямам подобни правомощия. Не мисля, че какъвто и да е парламент ще позволи на който и да е премиер да въвлече страната в дългове чрез заем на ЕС", заяви той.

Орбан заяви, че вчерашното решение на Европейския парламент да забрани на всичките страни членки да използват руски природен газ и петрол е незаконно. Според него за Унгария това би означавало край на ограниченията върху размера на битовите сметки.