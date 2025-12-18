Тежковъоръжени полицаи задържаха 7 мъже в Сидни по подозрения в тероризъм (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тежковъоръжени полицаи задържаха седем мъже в югозападната част на Сидни във връзка с подозрения за "планиран акт на насилие".

Тактическите полицейски сили са реагирали на „получена информация, че вероятно се планира акт на насилие" в четвъртък вечерта, заяви говорител на полицията в Нов Южен Уелс, предаде "Гардиън". Снимките показват и няколко тежко въоръжени полицаи в камуфлажна екипировка и задържани мъже с ръце, вързани зад гърба им, наредени до близката ограда КАДЪР: X/@mishika_singh

„Полицията впоследствие е спряла две коли в рамките на разследването", заяви говорителят.

Кадри и снимки, разпространявани в социалните медии, показаха бял хечбек, който изглеждаше след удар, ограден с полицейска лента на кръстовището на улиците „Джордж" и „Кембъл" в Ливърпул. JUST IN : Police detain seven men in Sydney over fear of ‘violent act being planned’



Heavily armed tactical operation officers intercepted two cars on a busy street with images showing suspects cable-tied on the side of the road#Australia #Sydney #Liverpool #Bonditerror… pic.twitter.com/wMbHiG0A02 — mishikasingh (@mishika_singh) December 18, 2025

„Към този момент полицията не е установила никаква връзка с текущото полицейско разследване." каза говорителят на полицията.