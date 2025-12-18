Тежковъоръжени полицаи задържаха 7 мъже в Сидни по подозрения в тероризъм (Видео, снимки)

Тежковъоръжени полицаи задържаха седем мъже в югозападната част на Сидни във връзка с подозрения за "планиран акт на насилие".
Тактическите полицейски сили са реагирали на „получена информация, че вероятно се планира акт на насилие" в четвъртък вечерта, заяви говорител на полицията в Нов Южен Уелс, предаде "Гардиън".
„Полицията впоследствие е спряла две коли в рамките на разследването", заяви говорителят.
Кадри и снимки, разпространявани в социалните медии, показаха бял хечбек, който изглеждаше след удар, ограден с полицейска лента на кръстовището на улиците „Джордж" и „Кембъл" в Ливърпул.
Снимките показват и няколко тежко въоръжени полицаи в камуфлажна екипировка и задържани мъже с ръце, вързани зад гърба им, наредени до близката ограда.
„Към този момент полицията не е установила никаква връзка с текущото полицейско разследване." каза говорителят на полицията.