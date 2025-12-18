Израел нанесе въздушни удари в Ливан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поредица въздушни удари в южната и североизточната част на Ливан нанесе Израел на фона на изтичащия краен срок за разоръжаването на ливанската шиитска въоръжена групировка „Хизбула", предаде Асошиейтед прес.

Атаката бе извършена ден преди заседание на комитета, проследяващ прилагането на сключеното с посредничеството на САЩ примирие, спряло преди малко повече от една година последната война между Израел и „Хизбула", посочва бТА.

В Париж командирът на ливанската армия генерал Родолф Хайкал трябва да се срещне с представители на САЩ, Франция и Саудитска Арабия, за да обсъдят начини за подпомагане на армията в мисията ѝ за засилване на присъствието ѝ в граничния район.

Ливанското правителство заяви, че армията цели разчистването на целия граничен район южно от река Литани от въоръженото присъствие на „Хизбула".

Израелските военни заявиха, че ударите са поразили инфраструктурни обекти на „Хизбула" и стартови площадки във военен комплекс, използван от групировката за провеждане на обучение, както и оръжейни складове.

„Това е израелско послание към срещата в Париж, целящо да подкрепи ливанската армия", коментира председателят на парламента Набих Бери относно ударите. „Огненият пояс на израелските въздушни удари е в чест на срещата на механизма утре", допълни той.

Последната война между Израел и "Хизбула" започна на 8 октомври 2023 г., ден след като палестинската групировка „Хамас" атакува Южен Израел, след като „Хизбула" изстреля ракети по Израел в знак на солидарност с „Хамас". Израел започна удари по на територията на Ливан през септември миналата година, които сериозно отслабиха „Хизбула", последвани от сухопътно нахлуване.

През последните седмици САЩ увеличиха натиска върху Ливан да работи по-усилено за разоръжаването на „Хизбула", припомня АП.