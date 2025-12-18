Лъв XIV осъди всички форми на на антисемитизъм в разговор с президента на Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Папата осъди в разговор с израелския президент Ицхак Херцог антисемитизма след масовата стрелба в неделя на еврейско тържество на плажа Бондай в Сидни, съобщи Ватиканът, цитиран от италианската новинарска агенция АНСА и БТА.

Според изявлението папата е приел обаждане от Херцог по повод предстоящите коледни празници и еврейския празник Ханука.

„По време на разговора, в светлината на неотдавнашната терористична атака в Сидни, Светият отец повтори категоричното осъждане от Католическата църква на всички форми на антисемитизъм, които по целия свят продължават да сеят страх в еврейските общности и в обществото като цяло", се казва в изявление на Ватикана.

„Освен това светият отец поднови призова си за постоянство в различните текущи мирни процеси в региона и подчерта неотложността за засилване и продължаване на усилията в областта на хуманитарната помощ", се казва още в изявлението.