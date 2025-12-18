Русия се готви за контакти със САЩ по въпроса за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия се готви за контакти със САЩ, за да получи подробности за техните преговори с европейските сили и Украйна за възможно споразумение за слагане на край на войната в Украйна, съобщи Кремъл днес, предаде Ройтерс.

По-рано американското издание "Политико" писа, че американски и руски официални лица се очаква да се срещнат в Маями през уикенда и че руската делегация ще включва пратеника на руския президент Владимир Путин за инвестициите Кирил Дмитриев,.

Когато беше попитан за медийните съобщения за среща в Маями, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред репортери, че са планирани контакти със САЩ.

"Ние наистина подготвяме определени контакти с нашите американски колеги, за да получим информация за резултатите от работата, която американците са свършили с европейците и с Украйна", каза Песков.

САЩ проведоха преговори с Русия, а отделно и с Киев и европейските лидери, относно предложенията за прекратяване на войната в Украйна, но не беше постигнато споразумение, припомня Ройтерс.

Путин заяви вчера, че Русия ще завземе повече територия в Украйна със сила, ако Киев и европейските политици, които той нарече "млади прасенца", не се ангажират с предложенията на САЩ за мирно уреждане на конфликта, пише БТА.