Европа наложи санкции на още 41 кораба от руския сенчест флот

Санкции на още 41 кораба от руския сенчест флот наложи ЕС днес, с което санкционираните плавателни съдове станаха близо 600, предадоха Ройтерс и БТА.

На тези кораби е забранено да влизат в пристанищата на ЕС и те вече не може да получават голям брой услуги, свързани с морския транспорт, заяви Съветът на ЕС.

Брюксел наложи 19 пакета санкции на Русия, но Москва успява да заобиколи повечето мерки и все още продава милиони барели петрол на Индия и Китай, макар и на по-ниски цени, отбелязва Ройтерс.

Голяма част от петрола е транспортиран чрез т. нар. сенчест флот от плавателни съдове, които оперират извън контрола на западната морска индустрия.

В понеделник ЕС наложи и санкции, насочени към руските търговци на петрол Муртаза Лакани и Етибар Еюб, за осигуряване на Москва на начини да заобиколи западните санкции върху износа на суров петрол, който помага Русия да финансира войната си срещу Украйна.