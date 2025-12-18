Семейство съди "Мета", детето им се самоубило след изнудване с интимни снимки в инстаграм

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шотландско семейство, чийто син се самоубил, след като е изнудван в инстаграм, съди компанията собственик на фейсбук и инстаграм "Мета". Това е първият подобен случай, съобщи Би Би Си.

Мъри Доуи от Дънблейн е бил на 16 години, когато през декември 2023 г. е станал жертва на сексуален шантаж.

Родителите му са завели дело срещу "Мета" в американски съд с иск за обезщетение.





"Инстаграм не е безопасен", твърдят те.

От компанията заявиха, че съдействат на разследването и продължават да се борят с престъпници и сексуален шантаж в много от приложенията им.

Смята се, че Мъри е бил измамен от престъпници от Западна Африка.

Той починал в дома си в Дънблейн през декември 2023 г., след като станал жертва на измамници, представящи се за младо момиче.

Те го подмамили да изпрати свои интимни снимки, след което е изнудван с тях. Казали му, че трябва да плати, иначе снимките ще бъдат изпратени на родителите му.

"Мета" е знаела за функциите за безопасност, които биха предотвратили този шантаж, но е дала приоритет на печалбата", твърдят адвокатите на опечалените родители.

По-рано компанията заяви, че е направила реални промени в инстаграм, като например въвеждането на акаунти за тийнейджъри с вградени защити и предоставянето на родителите на правото да контролират децата си онлайн.

Говорител на "Мета" заяви, че от 2021 г. насам тийнейджърите под 16 години се регистрират в инстаграм с частни профили, което означава, че трябва да одобряват новите си последователи.

„Работим, за да предотвратим акаунти, които показват подозрително поведение, да следват тийнейджъри и да избягваме да ги препоръчваме на тийнейджъри", допълниха от компанията.

Но според майката на момчето "защитата на "Мета" за тийнейджърите не е достатъчна, тъй като само акаунтите на новите потребители се правят частни, ако са на възраст под 16 години. Това означава, че акаунтът на Мъри не е бил засегнат от промяната."

Тя заяви, че алгоритмите, вградени в сайтовете на "Мета", позволяват на възрастни да се свързват с деца и дори ги подтикват към тях.

"Винаги съм подозирала, че за "Мета" печалбата е над всичко, но да разбереш, че вероятно са могли да спасят сина ти и не са, е като удар в стомаха. Това ме разстройва", каза още почернената майка.

Семейството иска от "Мета" да признаят, че синът им и много други са „косвени жертви на алчността" и да бъде незабавно подобрена безопасността на приложенията в компанията.