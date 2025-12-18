Всички седем кандидати за европейски прокурор са допуснати до публично изслушване

Всички седем кандидати за европейски прокурор от България бяха допуснати до публично изслушване. Те в срок са представили документи за изисквания магистратски стаж и владеене на английски език на ниво B2. Това единодушно реши днес седемчленната комисия, назначена от министър Георги Георгиев и председателствана от зам.-министър Стоян Лазаров.

Кандидадите Бойко Атанасов, Десислава Пиронева, Димитър Беличев, Ивайло Илиев, Михаела Райдовска, Пламен Петков и Светлана Шопова-Колева ще бъдат публично изслушани по азбучен ред от комисията на 14 януари 2026 г., в залата на ВСС. Изслушването ще се излъчва в реално време.

Днешното заседание започна с разглеждане на искане на следователя Бойко Атанасов за отвод на члена на комисията Калина Чапкънова, от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), заради участието й като докладчик в дисциплинарно дело срещу него. Искането за отвод бе единодушно отхвърлено като неоснователно.

Публичното изслушване е вторият етап от процедурата, след който комисията ще предложи три кандидатури за европейски прокурор. С доклад на министъра на правосъдието номинациите се внасят за одобрение от Министерския съвет, след което те се изпращат на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат, като се очаква новият мандат да започне в края на юли 2026 г. (29 юли 2026 г.).

Преди изслушването от Инспектората към ВСС ще бъде изискана справка за водени срещу кандидатите проверки и дисциплинарни дела за почтеност, конфликт на интереси, действия, накърняващи престижа на съдебната власт, както и за нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. Тези материали нямат отношение към преценката за допустимост.

Членове на специалната комисия по подбора са главният секретар на Министерството на правосъдието Венера Милова, Вероника Имова и Цветинка Пашкунова от съдийската колегия на ВСС, Калина Чапкънова и Гергана Мутафова от прокурорската колегия на съвета, проф. д.ю.н. Георги Митов от катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Всички съобщения във връзка с процедурата се обявяват на интернет-страниците на Министерството на правосъдието и на Висшия съдебен съвет. Подробности ще откриете в специалната секция на страницата на МП.