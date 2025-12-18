Пристигането на три нови изтребителя F-16 в Словакия се провали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Планираното за днес пристигане на три нови изтребителя Ф-16 в Словакия на военното летище „Кухина" в района на Братислава се отлага, съобщи говорителят на въоръжените сили на страната Щефан Земанович, цитиран от словашката новинарска агенция ТАСР.

Той посочи като причина неблагоприятните метеорологични условия.

Все още не е обявена алтернативна дата за пристигането на самолетите в Словакия.

„Пристигането на трите самолета Ф-16 се отлага заради времето в момента. Предвид прогнозата за следващите няколко дни, в момента не можем да обявим точна дата, когато тези самолети ще бъдат доставени на летище „Кухина", заяви Земанович, уточнявайки, че става дума за един двуместен и за два едноместни изтребителя, съобщи БТА.

Говорителят заяви, че словашкото въздушно пространство все още се защитава от поляците, унгарците и чехите и че Словакия ще успее да поеме тази роля в средата на следващата година.

Екипировката, необходима за полетите за защита на въздушното пространство, е вече на словашка територия, заяви Земанович. След реконструкция военно летище „Слияч" край Банска Бистрица ще бъде основна база за изтребителите.

В края на 2018 г. Словакия подписа договор за 14 произведени в САЩ Ф-16 Си/Ди Блок 70. Доставката им обаче беше забавена заради пандемията от КОВИД-19. Първите изтребители пристигнаха в Словакия през лятото на миналата година, като до момента в Словакия са пристигнали общо седем.

Американската оръжейна компания „Локхийд Мартин" обяви наскоро, че е завършила производството на всички изтребители Ф-16 Блок 70 за Словакия и България.