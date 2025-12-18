Земеделец от Добрич от протеста в Брюксел: Има над 10 000 фермери

„На протеста има над 10 000 фермери и много машини. Има трактори от Белгия, Швеция, Ирландия, Франция. Български трактори няма", каза от Брюксел около 14, 45 часа председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов. „От Европейския парламент протестът се премести към Съвета на Европа, за да изразим общата позиция на европейските фермери за запазването на агросектора", добави той.

„Около 15 часа вече протестът е пред Съвета на Европа, тракторите са много, хората още повече", добави пак от Брюксел Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, на фона на слова и бурни аплодисменти. „Да бъдат спрени сключването на спорумението „Меркосур", въвеждането на таксата за внос на препарати от трети страни, общата селскостопанска политика на ЕС през следващия програмен период да остане самостоятелна и със собствен бюджет, това са исканията в изказванията на председатели на земеделски организации и камари в европейските държави", добави Жекова на фона на възгласи от множеството.

„Този протест, организиран от „Копа Коджека", е европейската мобилизация за спасяването на агросектора. Фермерите от всички страни настояват за действия в три ключови направления. Първото е силна и добре финансирана ОСП след 2027 г. – запазване на двустълбовия модел, отделен бюджет, защитен от инфлация, и гаранции за конкурентоспособност, продоволствена сигурност и жизнени селски райони. Второто е честна и прозрачна търговска политика – прекратяване на процеса по „Меркосур" заради липса на реципрочност, контрол върху вноса от Украйна, 0x0 тарифен режим със САЩ и преразглеждане на ключови международни споразумения. Третото е реално опростяване и правна сигурност – отлагане на включването на торовете в CBAM, приемане на „Environment Omnibus" за устойчиви инвестиции и спешно предложение за „Food and Feed Omnibus" за ускоряване на одобренията на продукти за растителна защита. Европейското земеделие е под безпрецедентен натиск – високи разходи, регулаторна несигурност, загуба на конкурентоспособност и зависимост от внос. Фермерите и кооперативите са в основата на европейската сигурност и стабилност. Европа не може повече да разчита на реторика – необходими са действия. Участието на България изпраща силен сигнал за солидарност и категорична позиция в подкрепа на общото европейско земеделие", припомни Илия Проданов, като дабави, че Националната асоциация на зърнопроизводителите официално е уведомила министър-председателя за българското участие в мобилизацията и очакванията на сектора.