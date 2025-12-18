Осъдиха на доживотен затвор френския Доктор Смърт, натровил умишлено 30 пациенти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бивш френски анестезиолог бе осъден на доживотен затвор за умишленото отравяне на 30 пациенти, 12 от които са починали, съобщи Би Би Си.

Съд в град Безансон в Източна Франция призна Фредерик Пешие за виновен в замърсяване на инфузионни торби с вещества, причинили сърдечен удар или кръвоизлив.

Най-младата му жертва, четиригодишно дете, е преживяла два сърдечни удара по време на рутинна операция на сливиците през 2016 г. Най-възрастната жертва е била на 89 години.

„Вие сте Доктор Смърт, отровител, убиец. Вие донесохте срам на всички лекари", заяви прокуратурата.

„Превърнахте тази клиника в гробище", казва още държавното обвинение.

Пешие е разследван за първи път преди осем години, когато е заподозрян в отравяне на пациенти в две клиники в Безансон между 2008 и 2017 г.

Първата му известна жертва, Сандра Симар, е била на 36 години, когато е претърпяла внезапен сърдечен удар по време на операция на гръбначния стълб. Тя оцеля благодарение на намесата на Пешие, въпреки че изпадна в кома.

Тестовете на инфузионните ѝ торби показаха концентрации на калий 100 пъти над очакваната доза и местните прокурори бяха алармирани.

По време на 15-те седмици на процеса Пешие понякога признаваше, че някои от пациентите, които са се разболели или починали, може да са били отровени, но отричаше всякакви нарушения.

„Казвал съм го преди и ще го кажа отново: Не съм отровител... Винаги съм спазвал Хипократовата клетва", заяви той.

Пешие сега ще прекара минимум 22 години в затвора, след като е бил на свобода през целия процес.

Той има 10 дни за обжалване, което би довело до втори процес в рамките на една година, съобщава БТА.