Зеленски: Още Байдън ми каза, че няма да влезем в НАТО, но всичко в живота е "засега"

Не мисля, че трябва да приемем поправки в украинската конституция, украинският народ трябва да реши дали тя да бъде изменена, а не Русия, каза украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Брюксел.

По-рано днес разговаря с участниците в заседанието на Европейския съвет. Така той отговори на въпрос дали подкрепя конституционни поправки за отказ на неговата страна от членство в НАТО.

Президентът на САЩ Джо Байдън ми каза, докато беше на власт, че Украйна няма да бъде приета в НАТО. Всичко в живота е "засега", може по-нататък нещата да се променят, политиците се сменят, добави Зеленски.

Искаме отговор на въпроса какво САЩ и останалите ни партньори биха направили, ако Русия ни нападне отново. Този отговор може да не бъде публичен, но трябва да залегне в документ, настоя той. Русия иска да изключи европейско присъствие в Украйна след войната, но то би намалило опасността от ново нападение. Диалогът с президента Доналд Тръмп не е лесен, но САЩ са в състояние да спрат Путин и разчитам на това. Бих искал САЩ да окажат повече натиск над Русия, добави Зеленски, цитиран от БТА.

Той изрази очакване до края на годината да се намери решение за финансирането на неговата страна в следващите две години. Зеленски каза, че има разбиране за тревогите на Белгия по отношение на предоставянето на заем за неговата страна с руски средства, но отбеляза, че Украйна е изправена пред по-голяма заплаха. Според него, ако няма средства, Украйна няма да може да произвежда достатъчно дронове.

По неговите думи в преговорите за мир досега остават нерешени въпросите за бъдещето на Донбас и за Запорожката АЕЦ. Зеленски каза, че началото на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС е блокирано по политически причини.