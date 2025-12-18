Шведски прокурор отказа ново разследване за убийството на бивш премиер преди 40 г.

Шведски прокурор заяви, че разследването на убийството на бившия премиер Улоф Палме, убит преди близо 40 години, няма да бъде възобновено и изрази съмнение относно предоставените доказателства, уличаващи главния заподозрян по случая, предаде ДПА.

Социалдемократът Палме е застрелян на улица в Стокхолм малко преди полунощ на 28 февруари 1986 г., докато се е прибирал вкъщи от кино с жена си, която е ранена леко.

През 2020 г. следователите бяха уверени, че предполагаемият извършител на престъплението е отдавна починалият Стиг Енгстрьом, познат в Швеция като "човекът от Скандия." Тъй като обаче той е починал през 2000 г., не могат да му бъдат повдигани обвинения.

През септември тази година прокурорите получиха молба да започнат разследването наново, тъй като нова технология за изследване на ДНК би могла да бъде използвана за анализиране на ДНК материал по палтото на Палме.

"Засега не съществуват обстоятелства, с които да съм се запознал и които биха могли да доведат до възобновяване на разследването, повдигане на обвинение и произнасяне на присъда", заяви днес ръководителят на прокуратурата Ленарт Гюне, цитиран от БТА.

"Установих, че нямам основания да възобновя разследването, за да се извършат отново анализи на проби от палтото на Улоф Палме", допълни той.

След като прегледа отново доказателствата за престъплението, Гюне посочи, че "те не са достатъчни, за да послужат като основа за идентифицирането на Енгстрьом като извършител на престъплението". "Въз основа на наличните към момента материали от разследването, не е възможно да се докаже кой е извършителят и не може да се предположи, че по-нататъшното разследване ще промени драстично доказателствената част", заключава Гюне.