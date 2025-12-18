Сергей Шойгу критикува огромните разходи за надзорните органи в Русия

Скретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу разкритикува огромните разходи за работата на контролните и надзорните органи в страната, предаде ТАСС.

Той нарече ужасяващ факта, че за функционирането на надзорните органи се харчат шест пъти повече средства, отколкото за справяне с последиците от стихийни бедствия.

"Числата са ужасяващи: 334 милиона рубли се харчат за функциониране на надзорните органи, а 45 млн. рубли за справянето с последици от стихийни бедствия", каза Шойгу на заседание на научно-експертния съвет към Съвета за сигурност на Русия.

Бившият руски министър на отбраната даде няколко примера за неефективната работа на контролно-надзорните органи. "Докога ще изплащаме компенсации на пострадалите в зоните на наводнения? Нито един надзорен орган не търси архитекта, който е разрешил строителство на постоянно наводнявана територия. Някой търси ли му отговорност? Нима това е надзор?", попита Шойгу, цитиран от БТА. По думите му, сред другите примери са изграждането на населени места без достатъчно отчитане на сеизмичната опасност, изграждането на отоплявани с въглища парници, които вредят на околната среда, както и контролът върху работата на оборудването на сложни технически обекти.

"От 2020 г. бе извършен голям обем работа за реформиране на контролно-надзорната дейност и системата на задължителните изисквания. В тази сфера обаче останаха нерешени не малко проблеми, оказващи негативно влияние върху развитието на икономиката, инвестиционния климат и доверието на населението в държавните органи", отбеляза Шойгу.

Той напомни, че "е докладвал на президента за състоянието на надзорната дейност, за количеството надзорни органи, които съществуват в страната, за числения им състав, включително за това какво надзирават". "По-просто би било да се изготви доклад за това, което не се надзирава. Той би бил много по-кратък", каза Шойгу.

По думите му, целта на днешното заседание е да се откроят проблемите в работата на системата и да се начертаят пътища за нейното усъвършенстване. Шойгу изрази убеденост, че следва да се отдели особено внимание на одита на сигурността.

Той също така отбеляза необходимостта да се изискат доклади от министерството на здравеопазването и от агенцията за защита на потребителите "Роспотребнадзор" за това как е използван опитът от пандемията от ковид.

"Ако утре ни връхлети поредното бедствие, трябва да знаем, че сме готови за него", обясни Шойгу.