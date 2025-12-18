Полски министър: Войната в Украйна ни даде време да укрепим армията си

Полша трябва да подкрепя Украйна, благодарение на която Полша намери време и възможности да укрепи собствената си армия, заяви полският министър на външните работи Радослав Шикорски в интервю пред френското издание "Експрес".

"Бруталността на войната и двуличието на агресора трябва не само да ни тревожат, а и да ни подтикнат към действие. Украйна ни даде ценно време да възстановим отбранителните си сили и ние ѝ дължим подкрепата си", подчерта Шикорски пред "Експрес".

"Западна Европа твърде дълго се възползваше от дивидентите на мира. Разчитахме на САЩ за нашата сигурност и те най-накрая осъзнаха това. Полша започна да се превъоръжава преди 20 години. Тогава приехме много строг закон, който изискваше да отделяме 2% от БВП за армията ни, при това този дял нараства. А тази година отделяме 4,8% от БВП за отбрана, в допълнение към механизма за сигурност на Европейския съюз. Така че, да, трябва да възстановим отбранителните си сили", изтъкна Шикорски, запитан дали европейците трябва да проявят по-голяма решителност пред Русия.

"Когато става въпрос да се обсъжда кризата в Украйна, само някои държавни глави се ангажират с нейното решаване, а после се чудят защо ЕС не се възползва от колективната си сила", изтъква Шикорски, според когото "епохата на илюзиите приключи с началото на руската инвазия", съобщи БТА.

Полският министър се застъпва също така за превъоръжаването на Полша, балтийските и скандинавските държави, както и за използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна, отбелязва френското издание.