Бой и запалени факли на последното заседание на албанския парламент за годината

Последното пленарно заседание на албанския парламент за тази година беше белязано от хаос, дебати и физически сблъсъци, съобщава Евронюз Албания.

Още преди началото на заседанието депутати от албанската опозиция се опитаха да седнат на местата на министрите в парламента, след което влязоха в сблъсъци с отговарящата за сигурността на висшите длъжностни лица Национална гвардия, която се опита да ги отстрани оттам.

Въпреки усилията на служителите по сигурността, депутати от опозицията все пак седнаха на министерски места.

Заради създалия се хаос, по искане на Таулянт Бала, председател на парламентарната група на управляващата Социалистическа партия на Албания, парламентът премина директно към гласуване на точките от дневния ред.

На фона на създалата се ситуация и сблъсъците между опозицията и гвардейците Ендрит Шабани положи клетва като нов омбудсман на Албания, след което напусна залата.

След неколкоминутна почивка, обявена от председателя на албанския парламент Нико Пелеши, депутати от основната опозиционна Демократическа партия на Албания запалиха факли, съобщи БТА.

По време на заседанието Пелеши отстрани депутатите демократи Клевис Балиу и Флямур Нока, но въпреки отстраняването им те останаха в залата.

На видеоклип, разпространен в социалните мрежи, се вижда как Нока залива с вода един от служителите по сигурността, както и министъра на земеделието Андис Сала.

Докато в пленарната зала имаше сблъсъци между опозиционни депутати и гвардейци, извън сградата на парламента беше регистриран и друг инцидент, при който се запалиха кабели за интернет и видеосигнал. Инцидентът доведе до прекъсване на предаването на живо от заседанието за всички медии. Не се съобщава за ранени. Не е ясно каква е причината за възпламеняването на кабелите.

Действията, предприети днес от депутатите от опозицията, идват дни преди обявения от Демократическата партия на Албания протест срещу правителството на албанския премиер и лидер на Социалистическата партия на Албания Еди Рама, който ще се проведе на 22 декември.

От Демократическата партия обявиха, че от 22 декември в страната ще започнат граждански протести, които ще спрат само след падането на правителството на Рама, създаването на техническо правителство и свободното гласуване на албанците. Лидерът на демократите и бивш албански премиер и президент Сали Бериша неколкократно заяви, че няма да приеме резултатите от провелите се през май т.г. парламентарни избори, като призова за повтарянето им и за техническо правителство. Според Бериша парламентарният вот на 11 май 2025 г., на които социалистите си осигуриха четвърти пореден мандат, е бил "електорален фарс" и по време на него са били извършени "манипулации".