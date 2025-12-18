ЕЦБ: Инфлацията в еврозоната се очаква да се стабилизира в средносрочен план

Инфлацията в еврозоната се очаква да се стабилизира в средносрочен план, прогнозира Европейската централна банка.

Според прогнозите общата инфлация ще бъде средно 2,1 процента през 2025 г., 1,9 процента през 2026 г., 1,8 процента през 2027 г. и 2,0 процента през 2028 г.

Инфлацията без отчитане на цените на енергията и хранителните продукти се очаква да възлезе средно на 2,4 процента през 2025 г., 2,2 процента през 2026 г., 1,9 процента през 2027 г. и 2,0 процента през 2028 г.

Прогнозите за 2026 г. са ревизирани нагоре, като основната причина е очакването инфлацията в сектора на услугите да се понижава по-бавно от първоначално предвиденото.

По отношение на икономическия растеж ЕЦБ залага на по-добро представяне спрямо прогнозите от септември, като основен двигател се очаква да бъде вътрешното търсене, съобщава БТА. Прогнозата за растежа на брутния вътрешен продукт е повишена до 1,4 процента през 2025 г., 1,2 процента през 2026 г. и 1,4 процента през 2027 г., като за 2028 г. също се очаква растеж от 1,4 процента.

Управителният съвет на ЕЦБ потвърждава ангажимента си да осигури стабилизиране на инфлацията около целевото равнище от 2 процента в средносрочен план. Централната банка заявява, че ще продължи да прилага подход, основан на икономическите данни, като решенията за паричната политика ще се вземат за всяко заседание поотделно в зависимост от инфлационните перспективи и рисковете, динамиката на базисната инфлация и ефекта от предаването на паричната политика към реалната икономика. ЕЦБ не се ангажира с предварително определена траектория на лихвените проценти.