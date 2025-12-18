Националната среща приключи, фермерите в Серес решиха да ескалират мобилизациите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Приключи срещата на фермерите в Серес, на която декларираха решимост да продължат протестите. Действията ескалират с цел още по-голям натиск върху правителството.

Утре ще има свободно преминаване поради процеса „Темпи", свързан с трагичната влакова катастрофа.

В понеделник следобед или петък от 14:00 часа ще продължат със затваряне на околовръстните пътища. През уикенда, където има пътни такси, бариерите ще се вдигат, за да се улесни пътуването на хората.

Фермерите обявиха, че през празничните дни ще осигурят свободно преминаване по основните пътни артерии, за да не пречат на гражданите и избегнат пълна загуба на обществена подкрепа.

Мобилизацията ще продължи, като се обмислят варианти за приключване на протестите „възможно най-добре", което означава постигане на споразумение за субсидиите и компенсациите за загуби от болести по животните (като шарка по овцете).

Ако планирате пътуване, следете реалното състояние на трафика чрез Google Maps или официалния бюлетин на Гръцката полиция, тъй като ситуацията на отделни пунктове (като Кулата-Промахон) може да се промени бързо.