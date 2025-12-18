Официално: Роб Райнър и жена му са починали след множество травми с нож

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Причината за смъртта на Роб и Мишел Райнър беше официално съобщена, след като синът им Ник Райнер се яви за първи път в съда по делото за двойното убийство. Медицинската служба на окръг Лос Анджелис заяви, че двойката е починала след множество нанесени травми с острие, съобщи "Дейли мейл".

От онлайн записите става ясно, че холивудската легенда и съпругата му, са починали в неделя в имението си на стойност 13,5 милиона долара. Смъртта и на двамата е обявена за убийство.

Ник беше арестуван в неделя и е обвинен в две убийства от първа степен - на 78-годишния си баща и 70-годишната си майка.

Прокурорите добавиха специални обстоятелства за множествени убийства и използване на опасно оръжие, нож, което означава, че ако бъде осъден, Ник може да получи доживотна присъда без възможност за условно освобождаване или дори смъртно наказание.

32-годишният мъж се яви за кратко в съда в сряда, облечен с жилетка против самоубийство.

Известният защитник на Ник, Алън Джаксън, поиска от съдията отлагане, като заяви, че има нужда от повече време, за да подготви делото.

Когато съдията попита Ник с дали е съгласен, че неговото обвинение трябва да бъде продължено, той отговори: „Да, Ваша чест".

Обвинението му беше отложено за 7 януари и му беше постановено да бъде задържан в ареста без възможност за освобождаване под гаранция.

След заседанието Джаксън се обърна към медиите и помоли хората да не бързат с преценките по случая.