Китай премахва данъчното облекчение за контрацептиви заради спад в раждаемостта

Китай ще премахне дългогодишното данъчно облекчение за контрацептиви, като от 1 януари 2026 г. продукти като презервативите ще бъдат обложени с данък добавена стойност (ДДС), предвиждат приети законови промени.

Контрацептивите вече няма да бъдат класифицирани като стоки, освободени от данъчно облагане, което означава, че за тях ще се прилага стандартната ставка на ДДС от 13 на сто, предава ДПА.

Решението предизвика дискусии в китайските социални мрежи, като част от коментиращите го свързват с усилията на властите да повишат раждаемостта в страната. Мярката стана и обект на критични и иронични реакции. Някои потребители поставиха под въпрос експертната обосновка на решението, като изразиха опасения, че по-високите разходи за контрацептиви могат да повлияят на личния живот на двойките. Други коментари посочват ниските доходи и ограниченото време за почивка като основни причини за спада в раждаемостта.

Китай започна да облекчава десетилетната си политика за едно дете в средата на 2010-те години. През 2016 г. беше въведено ограничение за две деца, а от 2021 г. на двойките е позволено да имат до три деца, на фона на бързото застаряване на населението и началото на демографски спад, съобщава БТА.

Въпреки предприетите мерки – включително данъчни стимули, удължен родителски отпуск и местни субсидии – властите продължават да срещат трудности в опитите си да насърчат по-висока раждаемост.

Анализатори посочват като ключови фактори за ниската раждаемост високите разходи за живот, скъпите жилища, силния натиск в образованието и несигурността на доходите.