Гмуркачи откриха отломки на самолет, разбил се през 1968 г. в Ница

Гмуркачи на френската полиция откриха отломки от пътнически самолет, паднал в Средиземно море близо до Ница преди повече от 60 години. При катастрофата тогава загиват 95 души, предаде ДПА, като се позова на местни медии.

Според прокуратурата в Ница гмуркачите са намерили опашката и двата двигателя на самолета на дълбочина от 2300 м.

Съдебните власти разследват подозрения за възможно сваляне по погрешка на самолета от френските въоръжени сили. Понастоящем се обмисля обследване на отломките под вода или тяхното изваждане.

Самолетът на френските авиолинии, изпълняващ полет от Аячо на остров Корсика до Ница, се разбива край Френската Ривиера на 11 септември 1968 г., като всички на борда загиват. От години във Франция съществува основателно подозрение, че самолетът е бил свален по погрешка от армията, а после инцидентът е бил прикрит, отбелязват ДПА и БТА.

Показанията на свидетели и документи от плавателните съдове, които са участвали в издирването на самолета по това време, са изчезнали. Затова прокуратурата в момента разследва злоупотреба с документи и възпрепятстване на правосъдието паралелно със самолетната катастрофа.

През 2018 г. съдебните власти заявиха, че разглеждат хипотезата за случайно изстрелване на ракета от база на Френската Ривиера "много сериозно", но разсекретяването на военните документи не хвърли повече светлина върху въпроса.

"Няколко важни документа, включително показания на свидетели, но също и веществени доказателства сочат, че цивилните или военните власти може да са се опитали да възпрепятстват разследването на обстоятелствата около самолетната катастрофа", отбелязаха миналата година френските прокурори.