Шефът на руския генщаб: НАТО засили военното си присъствие до границите ни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

НАТО съществено засили военното си присъствие близо до границите на Русия, заяви началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов, цитиран от ТАСС.

"Запазват се мащабите и интензивността на дейностите по оперативна и бойна подготовка. Вземат се мерки за повишаване на оперативността на прехвърлянето на военни подкрепления", каза той на брифинг за военните аташета на чужди страни.

Тази година Русия сформира военна бригада, оборудвана с новата хиперзвукова балистична ракета със среден обсег "Орешник", каза още Герасимов, цитира БТА.

Русия изстреля "Орешник" в Украйна за първи път през ноември 2024 г., припомня Ройтерс. Президентът Владимир Путин се похвали, че ракетата не може да бъде прехваната и че има разрушителна сила, сравнима с тази на ядрено оръжие, въпреки че бойната ѝ глава е конвенционална.

Някои западни експерти казват, че тези твърдения са преувеличени.