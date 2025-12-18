Зеленски призова лидерите на ЕС бързо да се споразумеят за ново финансиране на Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски призова лидерите от ЕС бързо да се споразумеят за ново финансиране за Киев. Той взе участие като гост в европейската среща на върха в Брюксел, предаде ДПА.

Без ново финансиране Украйна е заплашена от дефицит, възлизащ на 45-50 милиарда евро, догодина, което може да я принуди да намали военното си производство, каза днес Зеленски пред журналисти в Брюксел.

Лидерите от ЕС се събраха днес в Брюксел, за да обсъдят дали замразени в Европа руски авоари да бъдат използвани като заем за Украйна.

Европейската комисия бе предложила да предостави на Украйна до 210 милиарда евро от тези замразени активи, от които 90 милиарда да бъдат използвани за покриването на финансовите и военните нужди на Киев догодина и през 2027 г.

Белгия, където се намира по-голямата част от замразените активи, е против плана, като се позовава на юридически и финансови рискове.

В кулоарите на днешната среща Зеленски разговаря с белгийския премиер Барт де Вевер.

"Разбирам рисковете, за които говори той, но ние сме във война и мисля, че ние сме изправени пред по-големи рискове", каза Зеленски след срещата си с белгийския лидер, съобщава БТА.

Украинският президент окачестви като позитивен сигнал, че сега Де Вевер дава индикации, че трябва да бъде намерено решение по този въпрос през следващите дни.