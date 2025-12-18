Литва прие още 20 освободени от Беларус политически затворници

Още 20 наскоро освободени беларуски политически затворници пристигнаха днес в Литва, предаде ДПА, позовавайки се на говорител на лидерката на беларуската опозиция в изгнание Светлана Тихановска.

"Това е много важен ден за всички нас. Щастливи сме да видим нашите герои на свобода", заяви говорителят. Той изрази благодарност към САЩ и Европейския съюз за усилията им да осигурят освобождаването, както и за оказаната им помощ.

През уикенда беларуският президент Александър Лукашенко помилва 123-ма затворници в замяна на отменянето на американските санкции върху изнасяния от Беларус калиев карбонат, припомня БТА. Сред помилваните имаше хора от различни страни, които са били осъдени за различни престъпления, включително шпионаж, тероризъм и екстремизъм. До сделката се стигна след двудневни преговори между Лукашенко и пратеника на американския президент Доналд Тръмп - Джон Коул, съобщи посолството на САЩ в Литва.

Сред освободените бяха основателят на правозащитната група "Вясна" и носител на Нобеловата награда за мир за 2022 г. Алес Беляцки, както и двама от най-известните беларуски опозиционери - Мария Колесникова и Виктор Бабарико, потвърди посолството на САЩ във Вилнюс.

След освобождаването на политическите затворници Тихановска заяви, че е дошло времето за ново ръководство в беларуското продемократично движение.

"Трябва да им дадем време да се възстановят от пребиваването си зад решетките и, разбира се, ще разговаряме с тях, за да чуем как си представят бъдещето си и в каква роля", заяви тя след среща с председателя на литовския парламент Юозас Олекас.

"Ако те желаят да продължат политическата си дейност, разбира се, е важно да се споразумеем как ще работим заедно и да координираме действията си", подчерта тя.

Литва отдавна предлага убежище за беларуската опозиция и подкрепя демократичното движение в съседен Беларус. Десетки хиляди беларусци напуснаха страната след президентските избори през август 2020 г., които бяха широко възприети като фалшифицирани, сред тях и Тихановска, която според мнозина е спечелила вота. Оттогава тя създаде нещо като правителство в изгнание, готово да поеме властта, ако в Беларус настъпи промяна.