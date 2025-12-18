Сръбски министър скандализира с изявление, че Хърватия трябва да "наказана със загуба не територия"

Министърът на информацията и телекомуникациите на Сърбия Борис Братина предизвика силни реакции в Хърватия и региона след изявления в ефира на проправителствения таблоид "Информер", в които заяви, че Хърватия трябва да бъде "наказана със загуба на територия", правейки паралел с войната в Украйна, предаде регионалната телевизия Ен1.

Коментарите бяха направени в контекста на дискусия за Тонино Пицула (хърватски гражданин, бел. ред.) – докладчик на Европейския парламент за Сърбия, като Братина реагира на твърденията на водещия, че от Белград се иска "да се откаже от всичко сръбско". В отговор министърът заяви, че Хърватия следва да понесе териториални последици заради историческата си роля, включително по време на Първата и Втората световна война и конфликтите от 90-те години.

"Както украинците, те трябва да платят с територия. Няма друго наказание", каза Братина, като добави, че според него това не означава насилие срещу хървати, а форма на политическа отговорност на държавно ниво, съобщи БТА. В изказването си той използва и остри оценки към хърватското общество и политическия елит.

Изявленията предизвикаха незабавна реакция в Загреб, отбелязва Ен1. По информация на хърватски медии представители на хърватската коалиционна партия "Отечествено движение" са информирали Министерството на външните работи и европейските въпроси на Хърватия и са поискали официална държавна реакция, включително възможно изпращане на протестна нота до Белград.

Борис Братина е известен с радикални публични позиции и преди влизането си в правителството, припомня Ен1. Преди години той участва в изгаряне на знамето на Европейския съюз по време на митинг срещу НАТО, а като член на дясното движение "1389" е бил сред най-острите противници на Парада на гордостта в Белград. В последно време Братина е свързван с политическите инициативи около сръбския президент Александър Вучич и заема поста министър на информацията и телекомуникациите.

Коментарите на сръбския министър бяха определени от хърватски анализатори като една от най-острите словесни атаки срещу териториалната цялост на съседна държава от представител на сръбското правителство през последните години.