Украйна прие законопроект да преименува монетите си от копейка на шах

Върховната Рада на Украйна прие на първо четене законопроект за преименуването на украинските монети от „копейка" на „шах". За окончателното му приемане парламентът планира да проведе допълнителна пленарна сесия на 27 декември.

Гласуването беше обявено от депутата Ярослав Железняк в канала му в „Телеграм", съобщава агенция „Укринформ". По думите му законопроектът е получил подкрепата на 264 народни представители.

Железняк уточни, позовавайки се на информация от Националната банка на Украйна, че в преходен период ще се секат единствено монети с номинал от 50 шаха. „Реално ще се произвеждат само монети от 50 шаха в продължение на още три до четири години, в тираж от няколко десетки милиона броя. Всички останали номинали ще бъдат над 1 гривна", посочи той.

За да бъде приет законопроектът на второ четене и в окончателен вид, парламентът ще свика извънредна пленарна сесия на 27 декември. Решението за това беше подкрепено от 241 депутати, съобщи БТА.

Украйна въведе националната си валута гривна през 1996 г., пет години след като получи независимост от Съветския съюз. Страната започна да сече собствени монети, но запази старото съветско название "копейка" (копійка на украински). Новите монети, които ще се наричат "шах", имат за цел да се възстанови историческата справедливост, както и да се отбележи поредната стъпка към отдалечаване от влиянието на Русия, приблизително четири години след като Москва предприе пълномащабано нахлуване в страната.

Наименованието "шах" (означаващо стъпка), идва от древноукраински произход и се използва както на територията на Украйна, така и в украинското парично броене (от 16-ти до 17-ти век). По време на Украинската революция от 1917-1921 г. банкноти с името "шах" са въведени в обръщение като реални пари, като това е записано в закон.