Русия осъди бивш британски войник на 13 години затвор в колония с максимална сигурност, след като беше заловен да се бие за Украйна.

Върховният съд в украинската област Донецк, която в момента е окупирана от Русия, призна Хайдън Дейвис за виновен в участие като наемник във въоръжен конфликт, съобщиха руските прокурори в изявление.

31-годишният Дейвис от Саутхемптън е бил заловен миналата година от руските сили в Терецк, Донецк.

„Дейли Мейл" посочва, че той не е бил наемник, а действащ член на украинските въоръжени сили.

Прокурорите заявиха, че Дейвис е пътувал до Украйна през 2024 г., където е преминал обучение, преди да се сражава срещу руските сили и да бъде заловен в края на годината.

Чрез преводач той заявил пред съда, че е дошъл в Украйна през Полша и че е получавал само 370 лири на месец, за да се сражава.

По-рано тази година бе показан от своите похитители в пропаганден видеоклип. Там той е с военна риза с камуфлажен десен и изглежда разрошен, с небрежно подстригана брада.

Във видеото той твърди, че преди това е служил в Кралския полк на Шотландия, но е бил изгонен през 2023 г. за пушене на марихуана.

В силно редактирания видеоматериал, в който изглежда, че е принуден да говори, той казва, че е решил да се бори за Украйна, след като кариерата му в британската армия е приключила.

След това той критикува украинските командири и дори твърди, че животът му е бил спасен от руски войник на бойното поле.

„Очевидно в Международния легион подписваш договор и ти промиват мозъка, за да мислиш, че си прав", заявява Дейвис, явно говорейки на човек зад камерата.

Той се оплаква, че не е получил подходящо обучение, защото нямало тежки оръжия, които да се използват за учения.